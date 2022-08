Energiekrise Hier baut Erdogan die Türkei zur neuen Erdgasmacht aus

Was wiederum das neue Bohrschiff Abdulhamid Han im Mittelmeer betrifft, so ließ der türkische Präsident Anfang der Woche erkennen, dass ihm derzeit zumindest nicht an einem Konflikt mit anderen Anrainerstaaten wie Zypern und dem Nato-Partner Griechenland gelegen ist. „Unser Schiff wird zum Feld Yorukler Nummer 1 fahren“, sagte der Präsident und fügte hinzu: „Unser Schiff wird nirgendwo anders stoppen, an keiner anderen Bohrstelle.“