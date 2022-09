Energiekrise Kann Europa beim Strompreis von den USA lernen?

Doch nicht nur deshalb stehen die PUCs in der Kritik. Sie seien oftmals nicht in der Lage, Energiekonzerne effektiv zu regulieren, heißt es. Auch sind die Strompreise in den USA in den vergangenen Jahren ebenfalls gestiegen – zwischen Juni 2021 und Juni 2022 im landesweiten Durchschnitt für Privatkunden um 1,57 Cent. Doch die regionalen Unterschiede können enorm ausfallen. In Hawaii etwa sind die Kosten pro Kilowattstunde im selben Zeitraum um mehr als elf Cent gestiegen, in Wyoming wiederum leicht gefallen. Das Vorhandensein einer PUC allein schützt also nicht vor Schwankungen. Oder Erhöhungen.