Energiemarkt Die Feuerwehr der Ölversorgung

Womöglich zeugt die gereizte Reaktion des Ölkartells aber auch schlicht vom Bedeutungszuwachs der IEA. Fakt ist: In der Krise macht die Möglichkeit, den Markt mit großen Mengen Erdöl zu fluten, die IEA zu einem strategischen Player auf den globalen Energiemärkten, auf den die handelnden Akteure schauen müssen. So gab die IEA wenige Wochen nach der russischen Invasion der Ukraine insgesamt knapp 180 Millionen Barrel Erdöl aus den Reserven ihrer Mitgliedsstaaten frei. Es war die größte Marktflutung in der fast 50-jährigen Geschichte der IEA. „Die Entscheidung, die Notfallreserven freizugeben, hat dazu beigetragen, die Preise zu verringern“, sagt Analyst Fritsch.



Lesen sie auch: Umstrittenes Embargo - „Russisches Öl dürfte vermehrt nach Indien und China wandern“



Die Preise für Erdöl dürften in den kommenden Wochen erneut häufig Thema öffentlicher Debatten werden. Denn: Die deutsche Bundesregierung wirbt mittlerweile offen für ein europäisches Embargo auf Öl aus Russland. Bei einem kompletten Einfuhrstopp in die Europäische Union käme möglicherweise die IEA erneut ins Spiel, um wegfallende russische Importe teilweise zu kompensieren. Experten halten es für möglich, dass die IEA noch dieses Jahr eine weitere Freigabe von Ölreserven anordnet. Fritsch: „Wenn das Embargo kommt, kann die IEA noch mal nachlegen.“