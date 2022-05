Energiepolitik: Japan will ineffiziente Kohlekraftwerke bis 2030 abschalten

Im vergangenen Jahr erklärte die japanische Regierung, sie wolle den Anteil der Kohle an der Stromerzeugung von 32 Prozent im Jahr 2019 auf 19 Prozent bis 2030 senken. Was das Erdgas beträfe, wolle Japan dem Minister zufolge „Versorgungsquellen diversifizieren“, also in Flüssigerdgas investieren und Investitionen außerhalb Russlands fördern.