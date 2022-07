Energieversorgung Gazprom stellt Betrieb der Pipeline Nord Stream 1 wieder infrage

Der russische Energieriese Gazprom hat am Mittwoch Zweifel am Weiterbetrieb der Nord-Stream-1-Gaspipeline durch die Ostsee genährt. Er könne den sicheren Betrieb einer „kritischen Anlage“, die Teil der Gaspipeline sei, nicht garantieren, da Zweifel an der Rückgabe einer Siemens-Turbine aus Kanada bestünden, teilte das Unternehmen mit. Gazprom verfüge über kein einziges Dokument, das es Siemens Energy erlaube, eine Gasturbine aus Kanada für die Portovaya-Station zurückzubringen, hieß es in einer Mitteilung.