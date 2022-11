Energieversorgung: Staatsanwaltschaft: Sabotage war Grund für Nord-Stream-Explosionen

Die Explosionen an den beiden Nord-Stream-Gaspipelines sind Schweden zufolge auf Sabotage zurückzuführen. An den Leitungen seien Reste von Sprengstoff gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Stockholm mit und sieht damit einen Anfangsverdacht bestätigt. An den nach Deutschland verlaufenden Röhren in der Ostsee waren Ende September in dänischen und schwedischen Gewässern vier Lecks festgestellt worden. Bereits kurz danach wurde weitgehend Sabotage als Grund angenommen.