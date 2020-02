Energiewende: Deutschland will Wasserstoff aus Westafrika importieren

Deutschland will in Zusammenarbeit mit westafrikanischen Staaten eine Partnerschaft zum Import von sogenanntem grünem Wasserstoff aufbauen. „Grüner Wasserstoff als das Öl von morgen zählt zu den ganz großen Chancen“, sagte Forschungsministerin Anja Karliczek am Dienstag nach einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Yahouza Sadissou aus Niger in Berlin.