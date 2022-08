Energiewende in den USA Das Rennen um erneuerbare Energien läuft wieder

Die Vereinigten Staaten sind ins Rennen um erneuerbare Energien gestartet und geben mit dem Inflation Reduction Act (IRA) 2022 direkt Vollgas. Das Gesetz soll in den nächsten zehn Jahren nicht nur Produzenten und Konsumenten von erneuerbarer Energie in den USA in Höhe von 369 Milliarden US-Dollar subventionieren, sondern auch das Department of Energy (DOE) ermächtigen, bis zu 250 Milliarden US-Dollar an Unternehmen zu verleihen, die in die Energiewende investieren. Zwischen IRA und dem neusten 52-Millarden-Paket für die amerikanische Halbleiterproduktion wird klar, dass die Industriepolitik in Washington D.C. wieder en vogue ist.