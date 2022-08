Energiewende in den USA Das Rennen um erneuerbare Energien läuft wieder

Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien würden daher zumindest mittel- bis langfristig deflationär wirken . Es stimmt, dass mehr Investitionen in den grüne Transformation zu einem vorübergehenden Aufwärtsdruck auf die Preise für saubere Energie und Dekarbonisierung führen können. Doch genau deshalb legt der IRA so viel Wert auf Investitionen in Produktionskapazitäten und Lieferketten.