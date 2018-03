Enteignungen: Diplomatische Krise zwischen Südafrika und Australien

Es sei „bedauerlich“, dass Australien seine Sorgen nicht der Regierung mitgeteilt habe oder um Klarstellung gebeten habe, teilte das Außenministerium in Pretoria in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung mit. Es gebe keinen Grund anzunehmen, dass Südafrikaner von ihrer gewählten Regierung bedroht würden, hieß es weiter. „Diese Bedrohung existiert einfach nicht.“ In sozialen Medien in Südafrika wurde die Haltung Australiens mitunter als rassistisch bezeichnet.