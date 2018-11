Entnuklearisierung Nordkorea droht der USA mit Wiederaufnahme seines Atomprogramms

„Die USA glauben, dass ihr oft wiederholtes „Sanktionen und Druck“ zu einer „Entnuklearisierung“ führen wird“, hieß es in der Erklärung des Außenministeriums. „Über so eine törichte Idee können wir nur lachen.“ Die USA müssten stattdessen mit einer Aufhebung der US-geführten Sanktionen auf die „Maßnahmen des guten Willens“ in Nordkorea reagieren. Das Ministerium bezog sich damit offenbar auf die Aussetzung von Raketentests und die Stilllegung eines Atomtestgeländes.