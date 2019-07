Entnuklearisierung: Nordkorea zuversichtlich für weitere Gespräche mit USA

Zuvor hatten sich Trump und Kim an der innerkoreanischen Grenze getroffen. Die Begegnung war kurzfristig arrangiert worden, nachdem Trump den Vorschlag per Twitter am Samstag auf dem Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Japan gemacht hatte. Trump und Kim sind sich damit das dritte Mal begegnet. Der erste Gipfel fand vor gut einem Jahr in Singapur statt, der zweite im Februar in Vietnam. Dieser scheiterte jedoch. Seitdem liegen die Verhandlungen auf Eis.