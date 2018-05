Entschädigungszahlung: Griechenland wegen schlechter Haftbedingungen für HIV-Positive verurteilt

StraßburgGriechenland muss 16 schwerkranken Männern insgesamt 131.000 Euro Entschädigung zahlen, weil diese in einem Gefängniskrankenhaus unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt waren. Das urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am Donnerstag in Straßburg (Az. 1167/15). Griechenland habe gegen die Menschenrechte der zum Großteil HIV-infizierten Männer verstoßen.