Entsendung ausländischer Fachkräfte: Deutsche Firmen fordern Bürokratieabbau in Österreich

Die Zuversicht für das laufende Jahr ist groß. „Wir erwarten für 2018 in Österreich eine positive Entwicklung angesichts des wachsenden Marktes“, sagte Bosch-Manager Fouquet. Der langjährige Handelskammer-Chef Gindele lobte grundsätzlich die stärkere Wirtschaftsorientierung der seit Dezember im Amt befindlichen Regierung in Österreich. Insbesondere der Versuche, die hohen Steuern und Abgaben zu senken, findet den Beifall des deutschen Wirtschaftsvertreters in Wien. Mit 43 Prozent liegt die Abgabenquote in der Alpenrepublik in der Spitzengruppe in Europa. Die hohe Besteuerung von Gehältern ist auch ein entscheidender Nachteil wenn es darum geht, Spitzenkräfte nach Österreich zu locken. Topverdiener ziehen nämlich eine Tätigkeit in einem Niedrigsteuerland wie der Schweiz und selbst in Deutschland wegen der geringeren Abgabenlast vor.