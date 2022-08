Entwicklungshilfe: Japan sagt Afrika auf Gipfel in Tunis 30 Milliarden Dollar zu

Japan will Afrika in den kommenden drei Jahren mit 30 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe unterstützen. Sein Land wolle enger mit Afrika zusammenarbeiten, da die internationale Ordnung nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine bedroht sei, sagte Ministerpräsident Fumio Kishida am Samstag auf dem Japan-Afrika-Gipfel in der tunesischen Hauptstadt Tunis.