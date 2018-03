Entwicklungshilfe: Minister Müller ruft Irak zu Korruptionsbekämpfung auf

BerlinEntwicklungsminister Gerd Müller hat den Irak angesichts milliardenschwerer Investitionen in den Wiederaufbau des Landes zur Bekämpfung von Korruption aufgefordert. „Die Hauptprobleme sind hohe bürokratische Hürden, intransparente Vergabeprozesse und die weit verbreitete Korruption“, erklärte der CSU-Politiker am Dienstag vor seinem Abflug zu einer Wiederaufbau-Konferenz in Kuwait. „Der entscheidende Impuls für den Wiederaufbau muss von der irakischen Regierung kommen. Sie muss bessere Rahmenbedingungen für Privatinvestitionen liefern“, sagte er.