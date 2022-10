Entwicklungspolitik „Afrika ist immer noch der Kontinent, der die größte Dynamik entfalten könnte“

Und was sind die Negativbeispiele?

Schlecht sieht es überall dort aus, wo die herrschenden Eliten in die eigene Tasche wirtschaften. Ein Beispiel dafür ist die Demokratische Republik Kongo, ein Land, das bald 100 Millionen Einwohner haben wird und wegen seines Rohstoffreichtums eigentlich keine schlechten Voraussetzungen hätte. Auch Teile Westafrikas machen Sorgen. Hier waren viele Länder auf gutem Weg, jetzt aber führt eine Mischung aus schlechter Politik und steigendem islamistischen Terror zu wachsender Instabilität. Was zum Beispiel in Mali und Burkina Faso passiert, kann leicht auf Nachbarländer überschwappen. Unser Institut arbeitet gerade an einer interaktiven Plattform, in der sich online für jedes Land in Afrika bestimmte Wirtschafts- und Politikindikatoren abrufen lassen, so dass sich jeder ein eigenes Bild der Unterschiede machen kann.