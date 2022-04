Entwicklungspolitik Keine Dauerhilfen ohne Reformen

Zu den Ländern in wirtschaftlich besonders bedrohlicher Lage zählen auch Bolivien, Ghana, Madagaskar, Pakistan, Sri Lanka und Sambia. In diesen Fällen hat Covid-19 die Staatsfinanzen zusätzlich unter Druck gesetzt, aber die Pandemie scheint auch einen Vorwand für höhere Ausgaben in ganz anderen Bereichen geliefert zu haben.



In normalen Zeiten wendet sich ein krisengeschütteltes Land, das keine Kredite von privaten Kreditgebern mehr aufnehmen kann, an den IWF. Regierungsbehörden und IWF-Beamte entwickeln dann einen Plan, um die Probleme durch Wirtschaftsreformen, eine Umstrukturierung nicht tragfähiger Schulden und Kredite zur Aufrechterhaltung der Grundversorgung (etwa Lebensmittel, Medikamenten, Treibstoff und wichtige Zwischenprodukte) zu lösen.