Entwurf EU will Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit

Die Europäische Union will unter Zwangsarbeit hergestellte Produkte verbieten. Das Gesetz sollte für alle Güter, egal welcher Produktionsstufe, gelten, heißt es in einem Entwurf der EU-Kommission, der Reuters am Freitag vorlag. Die Vorschriften zielten auf Importeure, Hersteller und Lieferanten ab. Die Einhaltung der geplanten Vorschriften müssen demnach von nationalen Behörden kontrolliert werden.