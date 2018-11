Entzogene Akkreditierung: Streit um CNN-Journalisten Acosta: Weißes Haus soll Video manipuliert haben

New YorkIm Streit um den CNN-Journalisten Jim Acosta wird dem Weißen Haus Irreführung durch eine mutmaßlich manipulierte Videoaufnahme vorgeworfen. Ein unabhängiger Experte warf der US-Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders am Donnerstag vor, ein Video von Acosta verbreitet zu haben, in dem er während eines Vorfalls mit einer Praktikantin des Weißen Hauses aggressiver wirkte als tatsächlich im Verlauf der Situation.