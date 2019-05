Erdbeben: Beben durch Erdgasförderung bringt Niederländer auf die Barrikaden

Was für Belastungen nun auf den Staat und die Bevölkerung zukommen, nahm König Willem-Alexander in der vergangenen Woche erst in Appingedam in Augenschein. In einem Viertel dort werden von 462 betroffenen Häusern 64 saniert und die 398 übrigen abgerissen und auf Staatskosten durch Neubauten ersetzt. „Wenn alles fertig ist, dann haben wir hier ein erdgasfreies und grünes Wohnviertel, das luftiger ist als das bisherige Viertel“, verkündete die Regierung.