Erderwärmung Wasser-Streit: Nachbarstaaten zwischen Frieden und Konflikt

01. Juli 2023 | Quelle: dpa

Bewohner holen nahe des ausgetrockneten Hamun-Sees in der iranischen Provinz Sistan und Belutschistan Wasser von einem Tankwagen. Bild: Bild: dpa

Glühende Hitze, Trockenheit und Sandstürme plagen die Bewohner im Grenzgebiet von Afghanistan und dem Iran. Wasser ist in den Provinzen zeitweise so knapp, dass es mit Tankwagen in die Dörfer gebracht wird. Nun wurde die Region Ende Mai Schauplatz eines blutigen Scharmützels. Ein Schusswechsel verwandelte die Grenzregion in ein Schlachtfeld. Nur wenige Tage zuvor hatte Irans Präsident Ebrahim Raisi den Taliban im Streit um das Wasser eines wichtigen Grenzflusses gedroht.