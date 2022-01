Erdgaskonflikt Türkische Fregatte vertreibt Forschungsschiff vor Zypern

Im Erdgasstreit zwischen der Republik Zypern und der Türkei ist es am Samstag erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Eine türkische Fregatte soll den Kapitän des Forschungsschiffs „Nautical Geo“ per Funk angewiesen haben, seinen Standort südlich der Insel zu verlassen. Mittlerweile ist die „Nautical Geo“ zurück nach Larnaka gekehrt, wie zyprische Medien am Sonntag berichteten.