Erdgasstreit Athen will wegen Streit mit Türkei Sondersitzung der EU-Außenminister

Der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sagte in Brüssel, ein Sondertreffen sei theoretisch möglich, wenn es notwendig sei und alle Mitgliedstaaten zustimmten. Er verwies allerdings zugleich darauf, dass es bereits in rund zwei Wochen ein Treffen der EU-Außenminister in Berlin geben wird. Dabei werde es auch die Gelegenheit geben, über den Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer zu reden, sagte er.