Erdgasstreit Entspannung zwischen Türkei und Zypern möglich

Der Zielhafen der „Yavuz“ sei unklar, hieß es aus Regierungseisen in Nikosia. Sollte das Bohrschiff auf seinem Kurs Richtung Norden bleiben, dann könnte dies ein weiteres Zeichen der Entspannung im östlichen Mittelmeer sein. Die „Yavuz“ könnte nämlich am Abend in türkische Gewässer zurückkehren.