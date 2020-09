Erdgasstreit: EU-Mittelmeerstaaten drohen Türkei mit Sanktionen

Die EU ruft die Türkei zur Beilegung des Gasstreits mit Griechenland und Zypern auf und droht andernfalls mit Sanktionen. Über eine Liste mit Strafmaßnahmen könnte auf dem EU-Gipfel am 24. und 25. September beraten werden, hieß es in einer am Donnerstag verbreiteten gemeinsamen Erklärung der sieben EU-Mittelmeer-Anrainerstaaten. Deren Staats- und Regierungschefs hatten sich zuvor auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika getroffen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte vor der Presse, seine bevorzugte Option sei weiterhin die Wiederaufnahme des Dialogs mit der Türkei.