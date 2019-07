Erdgassuche: EU bereitet wegen Erdgas-Erkundungen Strafmaßnahmen gegen Türkei vor

Schon am Morgen hatte es in einer Stellungnahme aus dem Außenministerium geheißen, die EU könne kein neutraler Vermittler in dem Streit sein, weil Zypern zur EU gehöre. Cavusoglu kündigte an, dass die Türkei ihre Bohrungen fortsetzen werde. Kritik war in der Nacht zum Mittwoch auch aus den USA gekommen. In einer Stellungnahme aus Washington hieß es, man bitte die Türkei dringend, ihre Aktivitäten zu stoppen. „Diese provokativen Schritte erhöhen die Spannungen in der Region.“