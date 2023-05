Erdoğans Machtspiele Die Wahlen in der Türkei werden weder frei noch gerecht sein

Am 14. Mai finden in der Türkei die folgenreichsten Wahlen seit Jahrzehnten statt. In den letzten 20 Jahren haben Präsident Recep Tayyip Erdoğan und seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) das Land auf einen autoritären Weg geführt, indem sie die Gewaltenteilung abgeschafft und gegen Andersdenkende vorgegangen sind. Sie haben die Kontrolle über die Medien an sich gerissen, politische Gegner inhaftiert und die Zivilgesellschaft unterdrückt. Die gleichzeitig stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2023 werden darüber entscheiden, ob dieser Kurs fortgesetzt oder unterbrochen wird.