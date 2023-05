Erdoğans Machtspiele Die Wahlen in der Türkei werden weder frei noch gerecht sein

Eine Gefahr besteht darin, dass die Opposition in der Wahlnacht einen – wenn auch knappen – Vorsprung erzielt und Erdoğan sich auf die YSK und andere Institutionen stützt, um den Stimmenrückstand aufzuholen. Dies ist das Szenario, von dem viele behaupten, es sei 2014 in Ankara und 2017 beim Verfassungsreferendum eingetreten. Zudem wurde es 2019 in Istanbul erfolglos versucht. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass die Opposition gewinnt, Erdoğan sich aber weigert, nachzugeben, wodurch es zu einer noch nie dagewesenen Konfrontation zwischen den beiden Lagern kommt. Die Risiken werden noch größer, wenn die Wahl in eine zweite Runde geht, weil kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält. Da nur zwei Wochen zwischen den Wahlgängen liegen, könnte die Stimmung im Land – die bereits im Vorfeld der historischen Wahl angespannt ist – einen Fieberschub bekommen.



Das bedeutet, dass die internationale Gemeinschaft erhebliche Ressourcen für die Überwachung und Dokumentation von Wahlverstößen vor Ort bereitstellen muss – von Formen der Einmischung, die lange vor dem Wahltag stattfinden, bis hin zu solchen, die am oder nach dem Wahltag stattfinden. Die Beobachter müssen Verstöße öffentlich anzuprangern, sobald sie auftreten, und Erdoğan und der AKP die greifbaren Konsequenzen einer Einmischung in die Ergebnisse oder einer gewaltsamen Unterdrückung von Protesten deutlich machen. Das kann in Form von Änderungen der Außenbeziehungen und Sanktionen gegen Beamte, die an Wahlverstößen beteiligt waren, geschehen.