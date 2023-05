Erdoğans Machtspiele Die Wahlen in der Türkei werden weder frei noch gerecht sein

Da die Print- und Rundfunkmedien fest unter der Kontrolle der Regierung stehen, hatte die Oppositionskampagne Mühe, in den Mainstream-Medien Beachtung zu finden. Die sozialen Medien – trotz all ihrer Schwächen – waren ein Rettungsanker. Die Aussicht auf weitere strafrechtliche Verfolgung von Online-Äußerungen im Rahmen des neuen Desinformationsgesetzes hat eine abschreckende Wirkung auf den unabhängigen Journalismus und die Fähigkeit der Opposition, die Wähler zu erreichen – insbesondere bei heiklen Themen wie der möglichen Manipulation der Stimmauszählung. Die Blockade von Twitter durch die Regierung in den Tagen unmittelbar nach den Erdbeben im Februar, die angeblich die Verbreitung von Desinformationen zu stoppen sollte, hat gezeigt, dass die AKP nicht davor zurückschreckt, die Staatsmacht zur Kontrolle der öffentlichen Berichterstattung einzusetzen.