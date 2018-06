Immerhin - noch gibt es im AKP-Lager ein Team um den stellvertretenden Premierminister Mehmet Simsek mit wirtschaftlichem Sachverstand. Zuletzt wurden aber immer wieder Gerüchte laut, wonach Simsek von Bord gehe. Erdoğan selbst fällt in Wirtschaftsfragen oft durch extreme Inkompetenz auf. Immer wieder wettert er gegen eine „internationale Zinslobby“, zudem hängt er der kruden Theorie an, hohe Leitzinsen würden die Inflation erst schaffen. Vor internationalen Investoren in London kündigte er jüngst an, die Zentralbank stärker zu kontrollieren. Kurz danach mussten Simsek und Co nochmals nach London reisen, um die Äußerungen ihres Chefs abzuschwächen. Am Tag nach dem Wahlsieg stabilisierte sich die türkische Lira, was damit zu tun hat, dass die Märkte sich von einem klaren Ausgang mehr Stabilität als von einer Zitterpartie erhoffen. Dass der alten neuen Regierung eine Trendumkehr gelingt, ist unwahrscheinlich.