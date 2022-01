Erdogan beschwichtigt in Wirtschaftskrise „Haben das Schlimmste hinter uns gelassen“

Die türkische Lira verlor 2021 rund 44 Prozent an Wert. Die ohnehin hohe Inflation in der Türkei kletterte im Dezember noch stärker als erwartet und liegt nun mit 36 Prozent auf dem höchsten Niveau seit September 2002. „Wir werden unser Land von diesem Image befreien, das es nicht verdient, indem wir auch die Inflationsblase entfernen“, betonte Erdogan am Dienstag. Einige Ökonomen hingegen rechnen damit, dass die Verbraucherpreise weiter zulegen dürften. „Im März wird die Inflation wahrscheinlich 40 bis 50 Prozent erreichen“, sagte jüngst Özlem Derici Sengül, Mit-Gründerin der Beratungsfirma Spinn Consulting.



