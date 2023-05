Erdogan gegen Kilicdaroglu Stichwahl um Präsidentenamt in Türkei - So geht es weiter

15. Mai 2023 | Quelle: dpa

Anhänger von Kilicdaroglu jubeln vor der Parteizentrale in Ankara. Bild: Bild: dpa

Die Präsidentschaftswahlen in der Türkei gehen in die zweite Runde. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu stehen sich am 28. Mai in einer Stichwahl gegenüber. Dass die durch das nationalistische Lager entschieden werden könnte, scheint seit Sonntagabend fast gewiss.