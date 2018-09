Erdogan Maas macht Türkei keine Hoffnung auf deutsche Wirtschaftshilfe

BerlinBundesaußenminister Heiko Maas hat Hoffnungen der Türkei auf deutsche Wirtschaftshilfe vor dem Besuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Berlin gedämpft. „Wir haben ein großes Interesse an einer stabilen Türkei, auch wirtschaftlich“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. „Ich glaube aber, dass die Türkei selbst in der Lage ist, die notwendigen Entscheidungen zu treffen, um diese Stabilität wiederherzustellen.“ Die Türkei leidet unter einer hohen Inflation und einem massiven Wertverfall ihrer Währung in den vergangenen Monaten. Ein Faktor, der diese Talfahrt noch beschleunigte, sind US-Sanktionen gegen die Türkei wegen der Festsetzung eines US-amerikanischen Pastors.