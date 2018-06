Erklärung des US-Außenministers: USA werden Sanktionen laut Pompeo bis zur Abrüstung nicht lockern

SeoulUngeachtet der Behauptungen in nordkoreanischen Medien werden die Vereinigten Staaten ihre Sanktionen gegen Nordkorea auf dem Weg hin zur nuklearen Abrüstung nicht lockern. Sie sollten bis zur vollständigen Denuklearisierung entsprechend in Kraft bleiben, teilte US-Außenminister Mike Pompeo in Seoul mit. Präsident Donald Trump sei angesichts des Prozesses zur nuklearen Abrüstung „unglaublich deutlich“ gewesen, sagte er.