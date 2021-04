Erlass: Biden verschärft das Waffenrecht in den USA – Beschränkung von „ghost guns“

Erlasse des Präsidenten sind in den USA schwächer als Gesetze des Kongresses. Dort verfügen Bidens Demokraten jedoch nur über eine kleine Mehrheit. Hochrangige Republikaner warfen Biden schon vor seiner Ankündigung vor, das in der Verfassung verankerte Recht auf Waffenbesitz anzugreifen. Die Waffenlobby NRA kündigte Widerstand an.