Erlass von Studienkrediten gekippt Fast 68.000 Dollar Schulden: „Diese Entscheidung gefährdet meine Gesundheit“

Für Robyn Meadows Hodgson ist das Urteil ein schwerer Schlag. „Ich bin am Boden zerstört“, sagt sie. Fast 68.000 Dollar schuldet die 53-Jährige der US-Bundesregierung – angehäuft über Jahre an unterschiedlichen Universitäten und Community Colleges, an denen sie sich immer wieder aus- und weiterbilden ließ. Eine klassische akademische Karriere war für sie nie in Reichweite. Die Highschool brach sie ab, an die Hochschule kam sie erst mit 25, damals schon als alleinerziehende Mutter. Neben dem Studium arbeitete sie als Journalistin im Süden Floridas, zog später für eine Stelle nach Pennsylvania. Nachdem sie dort ihren Job verlor, bildete sie sich zur Lehrerin weiter.