Ermittlungen: US-Präsident Biden zu Geheimdokumenten befragt

US-Präsident Joe Biden hat in der Untersuchung über seinen Umgang mit vertraulichen Dokumenten ausgesagt. Die Befragung durch Sonderermittler Robert Hur sei freiwillig gewesen, habe zwei Tage gedauert und sei am Montag zu Ende gegangen, sagte der Sprecher des Büros des Rechtsberaters des Weißen Hauses, Ian Sams, am Dienstag. „Wie wir von Anfang an gesagt haben, kooperieren der Präsident und das Weiße Haus bei dieser Untersuchung.“