Ermittlungen Visa-Affäre: Polens Außenminister tritt nicht zurück

18. September 2023 | Quelle: dpa

Polens Außenminister Zbigniew Rau: «Es gibt keine Visa-Affäre». Bild: Bild: dpa

Polens Außenminister Zbigniew Rau sieht nach Ermittlungen gegen seine Behörde wegen Korruption bei der Vergabe von Arbeitsvisa in Asien und Afrika keinen Anlass für einen Rücktritt. „Ich fühle mich nicht mitschuldig, ich denke nicht daran, zurückzutreten, und es gibt keine Visa-Affäre”, sagte Rau laut Nachrichtenagentur PAP in New York. Die Opposition spricht von Hunderttausenden fraglichen Visa, die Regierung von rund 200.