Ernährung Millionen in Nordostafrika akut von Hunger bedroht

26. Juni 2023 | Quelle: dpa

Äthiopien gehört zu den Ländern, die von Hunger bedroht sind. Bild: Bild: dpa

In Nordostafrika sind Millionen Menschen von Hunger bedroht und der Mangel an finanzieller Unterstützung macht es humanitären UN-Organisationen schwer, zu helfen. In den sieben Ländern der Region wüssten 60 Millionen Menschen nicht immer, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen, sagte Dominique Ferretti vom Nothilfeteam des UN-Welternährungsprogramms (WFP) in Nairobi. 5,1 Millionen Kinder unter fünf Jahren seien in der Region akut unterernährt.