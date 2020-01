Erneuerbare Energien Entwicklungsminister Müller fordert EU-Klimapartnerschaft mit Afrika

Deutschland übernimmt im zweiten Halbjahr die Ratspräsidentschaft. Müller kündigte an, das Entwicklungsministerium werde 2020 gemeinsam mit der Afrikanischen Entwicklungsbank ein Markteintrittsprogramm für erneuerbare Energien auflegen. „Vor allem deutschen und afrikanischen Mittelständlern soll so die Finanzierung von Zukunftstechnologien in Afrika leichtergemacht werden“, sagte er.