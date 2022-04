Ersatz für russische Exporte Für Deutschlands Rohstoffhunger bietet sich Kasachstan als Alternative zu Russland an

Wollen Sie hier um deutsche Unternehmen werben?

Vor dem Hintergrund der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine ist die Zahl der Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit mit Kasachstan interessiert sind, gestiegen. Einige deutsche Unternehmen, die in Russland tätig sind, haben Interesse an der Eröffnung eines Büros in Kasachstan oder an einer teilweisen oder vollständigen Verlagerung ihrer Geschäftstätigkeit in unser Land bekundet. Auch russische Unternehmen, die nicht auf der Sanktionsliste stehen, sind an einer Tätigkeit in Kasachstan interessiert.