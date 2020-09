Erste TV-Debatte zwischen Trump und Biden Wo bleiben die Visionen für die größte Volkswirtschaft der Welt?

Für den Präsidenten ist das eine schlechte Nachricht. Schon wieder. Gut fünf Wochen vor der Wahl braucht Trump für sein politisches Überleben einen Wendepunkt im Wahlkampf. In Umfragen liegt er seit Monaten teils deutlich hinter Biden – sowohl landesweit als auch in den wichtigen Swing States. Gleichzeitig gibt es in diesem Jahr deutlich weniger unentschlossene Wähler, die noch vom einen oder anderen Kandidaten überzeugt werden können. Meinungsforscher schätzen ihren Anteil auf drei bis elf Prozent der Wahlbevölkerung. Doch selbst wenn Trump weiter in der Defensive bleiben sollte, ist das Rennen noch nicht gelaufen. Vor dem Wahltag am 3. November treffen er und Biden noch zwei Mal zu Debatten aufeinander. Die nächste ist bereits für den 15. Oktober angesetzt. Womöglich überrascht diese Debatte dann zur Abwechslung mal durch inhaltliche Stärke.



