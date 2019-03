Erwerbstätigkeit von Frauen Wie Japan sich selbst im Weg steht

Jeder zweite Universitätsabsolvent ist weiblich. Danach beginnt die Diskriminierung. Eine akademische Karriere steht ihnen selten offen. Der Frauenanteil unter Doktoranden in Japan ist der niedrigste aller OECD-Staaten. Und die Unternehmen vergeben Traineestellen, die auf Manageraufgaben vorbereiten, fast nur an Männer. Das Denken dahinter: Eine Investition in Frauen lohne sich nicht, da sie heirateten und nach dem ersten Kind kündigten.



Doch es ist die mangelnde Ermutigung und Unterstützung seitens der Unternehmen, des Ehemanns und oft auch der älteren Generation, die junge Mütter dazu zwingen, ihre berufliche Ambitionen aufzugeben – ein Teufelskreis. „Viele Japanerinnen fühlen sich so, als ob ihnen überall Hürden in den Weg gestellt werden“, erklärte Hiromi Murakami, Gründerin eines Instituts zur Förderung von Unternehmerinnen. Sogar viele beruflich aktive Frauen hätten wenig Selbstvertrauen.