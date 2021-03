Es ist nicht nur die Verfügbarkeit Warum die USA viel schneller impfen

Asche auf mein Haupt. Ich nehme alles zurück. Seit vielen Jahren mokiere ich mich darüber, wie in den USA (Grippe-)Schutzimpfungen verabreicht werden. In meiner kalifornischen Wahlheimat läuft das so ab: Ich gehe zu meinem lokalen Safeway-Supermarkt. Links hinten, neben den Kühltheken und schräg gegenüber vom Tierfutter- und Klopapierregal befindet sich die Apotheke. Ein fensterloser, von weißen Neonröhren erhellter Verschlag, in dem sich ein Apotheker und zwei Helfer in weißen Kitteln tummeln. Sie sind meist emsig beschäftigt, irgendwelche Pillen in gelbe Plastikbehälter abzufüllen und lassen Kunden deshalb prinzipiell erstmal fünf Minuten warten.