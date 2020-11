Eskalation: Äthiopisches Militär meldet Eroberung von Regionalhauptstadt Mekele

Ministerpräsident Abiy will die in Tigray regierende Volksbefreiungsfront TPLF entmachten und deren Anführer verhaften lassen. Abiy und die TPLF, die vor Abiys tiefgreifenden politischen Reformen eine führende Rolle in der Regierungskoalition in Äthiopien hatte, streiten einander gegenseitig die Legitimität ab.