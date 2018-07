Eskalation beim Nato-Gipfel Trump droht mit Alleingang in Verteidigungsfragen

Beim Nato-Gipfel in Brüssel ist der Streit zwischen den USA und der Nato eskaliert: US-Präsident Donald Trump droht nach Angaben von Diplomaten offen mit einem amerikanischen Alleingang in Verteidigungsfragen. Wenn die Bündnispartner nicht sofort zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgäben, würden die Amerikaner ihr eigenes Ding machen, sagte Trump demnach am Donnerstag beim Gipfeltreffen in Brüssel. Ob Trump die Drohung ernst meint und was er für den Fall einer Nichterfüllung seiner Forderung plant, blieb zunächst offen. Theoretisch denkbar wäre zum Beispiel eine Reduzierung des Nato-Engagements der USA, im drastischsten Fall aber sogar auch ein Bruch mit der Nato. Bei einer Pressekonferenz im Anschluss hat US-Präsident Donald Trump wiederum zugesichert, weiter zur Nato zur stehen. Die Vereinigten Staaten blieben dem Bündnis sehr stark verpflichtet, sagte er vor Journalisten in Brüssel.