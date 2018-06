Eskalation im Handelsstreit: Wie China auf Trumps Kampfansage reagiert

Offizielle Begründung von Trump für die aktuellen Strafzölle sind die „unfairen Praktiken" der Chinesen. Er wirft der Volksrepublik vor, systematisch das geistige Eigentum von amerikanischen Firmen zu stehlen. Im Zentrum steht die Made in China 2025-Initative, die spätestens seit vergangenem Jahr in vielen Ländern den politischen Diskurs im Umgang mit China bestimmt. Die Initiative beschädige das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten und vieler anderer Länder, so der Vorwurf aus Washington. Ziel des 2015 veröffentlichten Plans ist, China bis 2025 in zehn zukunftsträchtigen Branchen international konkurrenzfähig zu machen. Dafür hat es Förderprogramme und gewaltige Staatsfonds aufgesetzt, die gezielt in Branchen wie dem Maschinenbau, der Automobilindustrie und Robotik investieren. Um im Land an die entsprechende Technologie zu kommen, fördert es nicht nur die eigene Forschung. Es zwingt ausländische Firmen auch in Joint Venture mit chinesischen Firmen oder fordert Knowhow im Tausch gegen Marktzugang und Aufträge.