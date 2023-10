Eskalation in Nahost Palästinenser melden zehn Tote im Westjordanland

19. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Fahrzeuge des israelischen Militärs in Nur Shams. Hier haben israelische Soldaten eine Razzia durchgeführt. Bild: Bild: dpa

Im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben am Donnerstag bei Auseinandersetzungen zehn Menschen getötet worden. Sieben Palästinenser starben bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten in einem Flüchtlingslager westlich von Nablus, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Israels Armee berichtete von „Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung” in dem Camp, bei denen den Angaben nach auch fünf Verdächtige festgenommen wurden. Augenzeugen und israelischen Medien zufolge kamen sechs der Getöteten bei einem Drohnenangriff der Armee ums Leben.