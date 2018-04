„Eskalation vermeiden”: Altmaier erwartet EU-Position zu Handelsstreit mit USA

BerlinBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet in der nächsten Woche eine abgestimmte Position der EU zum weiteren Vorgehen im Handelsstreit mit den USA. „Wir tun gut daran, jede Eskalation zu vermeiden“, sagte Altmaier am Mittwoch in Berlin. Die EU sei derzeit dabei, ihre Position abzustimmen. „Wir haben eine Verantwortung dafür, dass ein unkontrollierter Wettbewerb um Zölle vermieden wird.“